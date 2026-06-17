Schweiz heute: Трамп бойкотировал Зеленского на саммите G7

Портал отмечает, что обстановка в зале была расслабленной. Однако, как уточняет Schweiz heute, двое участников так и не смогли найти общий язык: Трамп даже не сделал шага навстречу, чтобы поприветствовать Зеленского. Холодность главы Белого дома по отношению к украинскому лидеру бросалась в глаза, пишет издание. Даже Макрон, который посадил Трампа справа от себя, а Зеленского слева, на этот раз, похоже, исчерпал все свои дипломатические возможности, добавляет портал.