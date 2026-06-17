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Schweiz heute: Трамп бойкотировал Зеленского на саммите G7

Президент США Дональд Трамп не стал общаться с Владимиром Зеленским во время встречи лидеров «Большой семерки» (G7) во французском Эвиан-ле-Бен и фактически бойкотировал его. На это обратил внимание швейцарский портал Schweiz heute.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным издания, французский лидер Эмманюэль Макрон пригласил украинского президента на саммит с расчетом на то, что после подписания рамочного соглашения между США и Ираном появится возможность с участием Белого дома наладить диалог между Москвой и Киевом. Утром во вторник Макрон лично сопровождал Зеленского на заседание глав государств.

Портал отмечает, что обстановка в зале была расслабленной. Однако, как уточняет Schweiz heute, двое участников так и не смогли найти общий язык: Трамп даже не сделал шага навстречу, чтобы поприветствовать Зеленского. Холодность главы Белого дома по отношению к украинскому лидеру бросалась в глаза, пишет издание. Даже Макрон, который посадил Трампа справа от себя, а Зеленского слева, на этот раз, похоже, исчерпал все свои дипломатические возможности, добавляет портал.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен. Как сообщает Politico, Макрон пытается найти подход к Трампу и сделать так, чтобы тот не покинул встречу досрочно. Для этого после завершения саммита французский президент организовал для американского коллеги торжественный прием в Версальском дворце.

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