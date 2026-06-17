Politico: Трамп усилит давление на Россию в обмен на помощь Европы с Ормузом

В статье говорится, что европейские лидеры и высокопоставленные дипломаты ЕС после первого дня саммита G7 неожиданно заговорили с оптимизмом о своих отношениях с Белым домом.
Днем ранее, согласно Politico, Трамп вызвал волну беспокойства: он заявил, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Тегераном займется организацией мирных переговоров между Россией и Украиной. В Европе опасались, что президент США может свести на нет многомесячные усилия союзников Украины по усилению давления на Москву.
После почти часового телефонного разговора Трампа с Путиным в минувшее воскресенье в Европе решили, что американский лидер может возобновить давление на Украину, чтобы заставить ее уступить территорию и согласиться на «несправедливую» сделку. Но по окончании встречи на полях G7 и дипломаты, и главы государств — членов «Большой семерки» выдохнули с облегчением, пишет Politico.
«Обсуждения, которые мы провели с президентом США как на официальных встречах, так и кулуарно, вселяют в меня определенное чувство оптимизма», — заявил журналистам во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц.
США и Трамп стали более реалистично оценивать ситуацию с войной на Украине… Они заняли позицию, которую другие лидеры G7 считают более реалистичной.
Хотя дипломаты предостерегали от излишнего оптимизма, напомнив, что Трамп раньше менял свое мнение после «проукраинских» заявлений, они подтвердили «потепление» отношений между коллегами по «Большой семерке».
Есть очень большие надежды на то, что Трамп поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам.
Кроме того, Трамп, согласно Politico, застал участников саммита врасплох, объявив после 70-минутной беседы с Владимиром Зеленским и другими союзниками, что США вновь введут санкции в отношении российского нефтяного сектора. «Россия должна заключить сделку», — объяснил свою позицию президент США.