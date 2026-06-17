Politico: Трамп усилит давление на Россию в обмен на помощь Европы с Ормузом

В статье говорится , что европейские лидеры и высокопоставленные дипломаты ЕС после первого дня саммита G7 неожиданно заговорили с оптимизмом о своих отношениях с Белым домом.

Трамп, который публично неоднократно говорил о том, что США не нуждаются в помощи союзников с Ираном и восстановлением судоходства в Ормузском проливе, за закрытыми дверями был более «сговорчив»: он интересовался как «вербальной, так и материальной» поддержкой других членов G7.