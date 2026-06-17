Шойгу заявил о невыполнении ООН обязательств по зерновой сделке

«Безусловно, ценим участие Турции в создании механизма Черноморского соглашения о поставках продовольствия (…) Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный третий участник наших договоров так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я говорю об организации ООН», — отметил Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Секретарь Совбеза отметил, что в тот период турецкая сторона, как и Россия, старалась сделать все, для того чтобы не допустить увеличения проблемы голода в мире.
Соглашение, известное как «зерновая сделка», подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были созданы два документа. Первый касался создания коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного. Второй предусматривал снятие барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней — до марта, а затем еще дважды — каждый раз на два месяца. Срок соглашения истек 17 июля 2023 года. На следующий день, 18 июля, МИД России объявил о прекращении действия «зерновой сделки».