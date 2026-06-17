Шойгу заявил о невыполнении ООН обязательств по зерновой сделке

«Безусловно, ценим участие Турции в создании механизма Черноморского соглашения о поставках продовольствия (…) Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный третий участник наших договоров так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я говорю об организации ООН», — отметил Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.