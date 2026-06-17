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Шойгу заявил о невыполнении ООН обязательств по зерновой сделке

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что единственным участником черноморской зерновой инициативы, не выполнившим свои обязательства, стала Организация Объединенных Наций (ООН).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Безусловно, ценим участие Турции в создании механизма Черноморского соглашения о поставках продовольствия (…) Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный третий участник наших договоров так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я говорю об организации ООН», — отметил Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Секретарь Совбеза отметил, что в тот период турецкая сторона, как и Россия, старалась сделать все, для того чтобы не допустить увеличения проблемы голода в мире.

Соглашение, известное как «зерновая сделка», подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были созданы два документа. Первый касался создания коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — Черноморска, Одессы и Южного. Второй предусматривал снятие барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней — до марта, а затем еще дважды — каждый раз на два месяца. Срок соглашения истек 17 июля 2023 года. На следующий день, 18 июля, МИД России объявил о прекращении действия «зерновой сделки».

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