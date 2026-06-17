АПК, корма, Форум регионов: Лукашенко заслушал доклад Кушнаренко

Президента детально интересовало, как идет процесс заготовки кормов. Губернатор доложил, что первый укос трав завершился, в более южных районах уже приступили ко второму. Акцент в большей степени делается не на темпах заготовительных работ, а на качестве закладки кормов, отметил Кушнаренко.