АПК, корма, Форум регионов: Лукашенко заслушал доклад Кушнаренко

Отдельный вопрос, по которому докладывал губернатор, касался подготовки к проведению XIII Форума регионов Беларуси и России.
«Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве, темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят», — сообщил «Пул Первого».
Отмечается, что интерес главы государства по данным направлениям к столичному региону не случаен — Минская область занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства.
Были озвучены конкретные планы по созданию в регионе профилакториев для телят. По плану, в ближайшие месяцы в области должны построить 111 таких объектов. Причем, работы ведутся с опережением сроков.
Президента детально интересовало, как идет процесс заготовки кормов. Губернатор доложил, что первый укос трав завершился, в более южных районах уже приступили ко второму. Акцент в большей степени делается не на темпах заготовительных работ, а на качестве закладки кормов, отметил Кушнаренко.
Губернатор также доложил о позитивной динамике в промышленности, экспорте товаров и услуг. Зафиксирован рост грузооборота, оптовой и розничной торговли. Наметилась тенденция уменьшения запасов продукции на складах.
Форум регионов.
Председатель Миноблисполкома доложил главе государства, как идет подготовка к Форуму регионов.
«Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятия XIII Форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле», — сообщил «Пул Первого».
Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению Форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах.