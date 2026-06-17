Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации 16 июня. С этого момента официально стартует избирательная кампания, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В Госдуму будут избраны 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам и 225 — по федеральному списку, сообщает сайт gnkk.ru.
В Красноярском крае образованы четыре одномандатных избирательных округа: Красноярский № 58, Центральный № 59, Дивногорский № 60 и Енисейский № 61.