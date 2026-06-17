Глава Минской области обещал Лукашенко всецело воспользоваться одной возможностью — вот о чем речь

Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Речь идет про обстановку на полях, заготовку кормов, работу по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочнотоварных ферм и профилакториев для телят. Интерес главы республики в озвученных вопросах к региону не случаен, так как область занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства, отмечает названный источник.