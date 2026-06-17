Глава Минской области обещал Лукашенко всецело воспользоваться одной возможностью — вот о чем речь

Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко во время доклада в среду, 17 июня, обещал президенту Беларуси Александру Лукашенко воспользоваться одной возможностью — вот о чем речь. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Минская область и Минск на предстоящей неделе примут мероприятия, приуроченные к XIII Форуму регионов Беларуси и России. Глава государства на личном контроле держит подготовку к указанному событию. Алексей Кушнаренко заверил президента Беларуси, что Минская область готова к проведению форума и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы продемонстрировать свой потенциал в разных сферах.
Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Речь идет про обстановку на полях, заготовку кормов, работу по обеспечению сохранности скота, строительство современных молочнотоварных ферм и профилакториев для телят. Интерес главы республики в озвученных вопросах к региону не случаен, так как область занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства, отмечает названный источник.
В части социально-экономического развития региона главе Беларуси было доложено, что одним из драйверов роста выступает сфера агропромышленного комплекса. Положительная динамика наблюдается в промышленности, экспорте товаров и услуг. Также растут грузооборот, оптовая и розничная торговля, есть тенденция к снижению уровня складских запасов.
Важным направлением работы является привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все озвученное направлено на создание новых рабочих мест, качественных точек роста в экономике.
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