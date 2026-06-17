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Аракчи раскрыл Лаврову детали меморандума Ирана и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл содержание меморандума, заключенного между Тегераном и Вашингтоном. Об этом в среду сообщает агентство ИРНА.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в заявлении, Аракчи изложил пункты документа и указал, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за их надлежащее исполнение.

В ходе беседы иранский министр также акцентировал внимание на необходимости «полного прекращения» военных действий со стороны Израиля против Ливана.

По данным ИРНА, оба дипломата сошлись во мнении, что нужно продолжать дипломатическое взаимодействие с государствами региона для укрепления стабильности и безопасности.

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