Аракчи раскрыл Лаврову детали меморандума Ирана и США

Как уточняется в заявлении, Аракчи изложил пункты документа и указал, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за их надлежащее исполнение.
В ходе беседы иранский министр также акцентировал внимание на необходимости «полного прекращения» военных действий со стороны Израиля против Ливана.
По данным ИРНА, оба дипломата сошлись во мнении, что нужно продолжать дипломатическое взаимодействие с государствами региона для укрепления стабильности и безопасности.
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