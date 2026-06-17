СМИ: Трамп и Мелони попытались сгладить разногласия на G7

Агентство Bloomberg подтверждает, что, хотя встреча была короткой, она помогла разрядить атмосферу и устранить недоразумения между двумя лидерами.
Издание напоминает, что в начале года отношения Трампа и Мелони были на позитивной ноте: Трамп назвал Мелони «фантастической женщиной, которая взяла Европу штурмом». Более того, Мелони была единственным европейским лидером, которую Трамп пригласил на свою инаугурацию в 2025 году, напоминает Anadolu.
В ответ глава Белого дома заявил, что Мелони «не хватает смелости» и что она его «шокировала». Италия, как поясняет Bloomberg, стремилась избежать втягивания в войну с Ираном и в марте отказала США в использовании авиабазы на Сицилии для ведения боевых действий.
Несмотря на возникшие противоречия, итальянский премьер с апреля утверждает, что ее отношения с Трампом остаются «прочными». Более того, Мелони дала понять, что Италия готова принять участие в военно-морской миссии в Ормузском проливе, если эту операцию утвердит итальянский парламента, а также при условии прекращения боевых действий в Ливане.