Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп и Мелони попытались сгладить разногласия на G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп в понедельник встретились на полях саммита G7 во французском Эвиане. Это стало их первой встречей после обострения конфликта из-за папы Льва XIV и войны с Ираном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Anadolu Ajansi сообщает, что Трамп и Мелони пообщались на ужине лидеров G7 в понедельник вечером и это стало «полезным обменом мнениями». В ходе встречи Мелони подтвердила «принцип единства Запада, который абсолютно необходим во время серьезного международного кризиса».

Итальянские официальные лица заявили, что этот разговор послужил «прояснению ситуации», но подчеркнули, что Мелони «не просит никаких сигналов для общения» со стороны Трампа.

Агентство Bloomberg подтверждает, что, хотя встреча была короткой, она помогла разрядить атмосферу и устранить недоразумения между двумя лидерами.

Издание напоминает, что в начале года отношения Трампа и Мелони были на позитивной ноте: Трамп назвал Мелони «фантастической женщиной, которая взяла Европу штурмом». Более того, Мелони была единственным европейским лидером, которую Трамп пригласил на свою инаугурацию в 2025 году, напоминает Anadolu.

Но в апреле 2026 года их отношениями ухудшились: итальянский премьер сочла нападки Трампа на папу римского, который осудил войну, развязанную США против Ирана, «неприемлемыми».

В ответ глава Белого дома заявил, что Мелони «не хватает смелости» и что она его «шокировала». Италия, как поясняет Bloomberg, стремилась избежать втягивания в войну с Ираном и в марте отказала США в использовании авиабазы на Сицилии для ведения боевых действий.

Несмотря на возникшие противоречия, итальянский премьер с апреля утверждает, что ее отношения с Трампом остаются «прочными». Более того, Мелони дала понять, что Италия готова принять участие в военно-морской миссии в Ормузском проливе, если эту операцию утвердит итальянский парламента, а также при условии прекращения боевых действий в Ливане.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше