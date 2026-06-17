СМИ: Трамп и Мелони попытались сгладить разногласия на G7

Несмотря на возникшие противоречия, итальянский премьер с апреля утверждает, что ее отношения с Трампом остаются «прочными». Более того, Мелони дала понять, что Италия готова принять участие в военно-морской миссии в Ормузском проливе, если эту операцию утвердит итальянский парламента, а также при условии прекращения боевых действий в Ливане.