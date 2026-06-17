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В Кировском районе Волгограда выберут депутата облдумы вместо Короткова

Как выяснилось по итогам праймериз «Единой России», основной претендент на освободившееся место — действующий депутат Госдумы Алексей Волоцков.

Жители Кировского района Волгограда будут голосовать 20 сентября не только за кандидатов в Госдуму России, но и за претендентов на кресло в областной думе, освободившееся после ухода Станислава Короткова, сообщают в облизбиркоме.

Ранее стало известно, что указ о назначении единого дня голосования подписал глава государства Владимир Путин.

Место в облдуме досрочно освободилось после коррупционного скандала с Коротковым. Прокуратура выяснила, что он продолжал руководить организациями несмотря на то, что народным избранникам, получающим зарплату из бюджета, это запрещено.

Как выяснилось по итогам праймериз «Единой России», основной претендент на освободившееся место — действующий депутат Госдумы Алексей Волоцков. На депутатское кресло также претендуют:

директор ООО «Волгоинвест» Алик Ахлиманов;

директор ООО «СК ВолгоСтройКомплекс» Василий Никулин;

главный инженер ООО «Поволжское Деловое Партнерство» Юлия Доценко;

студент ВолГУ Егор Бызов;

активист ОНФ и сторонник «ЕР» Святослав Петров;

участник СВО, комвзвода Александр Черкасов.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал о других претендентах на депутатские кресла в Госдуме.

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