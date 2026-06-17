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Эксперт объяснил слова Мерца о первом шансе на мир

Во время саммита G7 канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении первого шанса на мир между Россией и Украиной. Новости Mail узнали, как эти слова Мерца связаны с увеличением поддержки Украины и усилением давления на Россию, о которых говорили на саммите «Большой семерки». На вопросы редакции ответил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Заявление Мерца можно трактовать с нескольких точек зрения, отметил эксперт. Во-первых, по его словам, ряд ударов украинской армии по тыловым объектам на территории России сформировал у европейских политиков убеждение, что наступил благоприятный момент для начала переговорного процесса с Россией с позиции силы. В то же время внутри Европейского союза сформировалась точка зрения о необходимости возобновления коммуникации с Российской Федерацией, поясняет эксперт.

Об этом говорят не только оппозиционные политики, но и представители руководства европейских государств, которые ранее выступали с позиции стратегического поражения России. Они вынуждены считаться с трансформацией общественно-политической дискуссии по вопросу переговоров с РФ и вынуждены корректировать собственные заявления.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Собеседник Новостей Mail добавил, что европейские представители после запуска российско-американского переговорного трека опасаются, что Россия и США смогут решить те или иные вопросы европейской безопасности, а также другие вопросы международных отношений без их участия.

Они опасаются, что их интересы не будут соблюдены нынешней американской администрацией, и поэтому стремятся инициировать самостоятельный переговорный трек или включиться в переговоры между Россией и США. Им важно быть в курсе сюжетов, которые обсуждаются, а в идеале — оказывать влияние на дискуссию со своей стороны.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

16 июня на полях саммита «Большой семерки» во Франции канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал заявление, в котором подтвердил готовность европейских стран сесть за стол переговоров с Россией для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-подхода по итогам встречи лидеров G7.

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