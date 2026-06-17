Эксперт объяснил слова Мерца о первом шансе на мир

Заявление Мерца можно трактовать с нескольких точек зрения, отметил эксперт. Во-первых, по его словам, ряд ударов украинской армии по тыловым объектам на территории России сформировал у европейских политиков убеждение, что наступил благоприятный момент для начала переговорного процесса с Россией с позиции силы. В то же время внутри Европейского союза сформировалась точка зрения о необходимости возобновления коммуникации с Российской Федерацией, поясняет эксперт.
Об этом говорят не только оппозиционные политики, но и представители руководства европейских государств, которые ранее выступали с позиции стратегического поражения России. Они вынуждены считаться с трансформацией общественно-политической дискуссии по вопросу переговоров с РФ и вынуждены корректировать собственные заявления.
Собеседник Новостей Mail добавил, что европейские представители после запуска российско-американского переговорного трека опасаются, что Россия и США смогут решить те или иные вопросы европейской безопасности, а также другие вопросы международных отношений без их участия.
Они опасаются, что их интересы не будут соблюдены нынешней американской администрацией, и поэтому стремятся инициировать самостоятельный переговорный трек или включиться в переговоры между Россией и США. Им важно быть в курсе сюжетов, которые обсуждаются, а в идеале — оказывать влияние на дискуссию со своей стороны.
16 июня на полях саммита «Большой семерки» во Франции канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал заявление, в котором подтвердил готовность европейских стран сесть за стол переговоров с Россией для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-подхода по итогам встречи лидеров G7.