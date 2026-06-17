Эксперт объяснил слова Мерца о первом шансе на мир

Они опасаются, что их интересы не будут соблюдены нынешней американской администрацией, и поэтому стремятся инициировать самостоятельный переговорный трек или включиться в переговоры между Россией и США. Им важно быть в курсе сюжетов, которые обсуждаются, а в идеале — оказывать влияние на дискуссию со своей стороны.