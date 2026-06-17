Американист объяснил отказ Трампа здороваться с Зеленским на саммите G7

«Эти отношения [Трампа и Зеленского] не могут быть хорошими по умолчанию. Это показатель его отношения к Украине и отношения к Европе. Они [европейские лидеры] мешают реализовать его идеи, реализовать сделку по Украине, мешают объективно», — сказал аналитик.