Политолог: европейцы хотят сыграть на противоречиях внутри США

Эксперт отмечает, что Трампу сейчас важно как можно скорее завершить конфликт в Иране. Американский президент заявил, что отправит сделку с Ираном на одобрение в Конгресс США.
Что-либо сложнее протолкнуть в Конгрессе Трампу будет нелегко. «Ястребы» уже рвут и мечут, требуя показать все детали соглашения. Они понимают, что Белому дому придется пойти на серьезные уступки перед Ираном.
По мнению эксперта, сторонники продолжения войны с Ираном в Конгрессе используют малейший повод, чтобы сорвать сделку.
К тому же через «ястребов», недовольных Трампом в контексте Ирана, проще затем проталкивать и проукраинские билли. Особенно после выборов в Конгресс, когда демократы надеются перехватить инициативу, в том числе во внешней политике.
Ранее проект мирного соглашения между США и Ираном подвергся критике со стороны высокопоставленных чиновников Белого дома. В беседе с CNN они охарактеризовали его как расплывчатый и являющийся лишь ширмой для начала диалога.