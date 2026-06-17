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Политолог: европейцы хотят сыграть на противоречиях внутри США

На саммите G7 во Франции представители стран ЕС активно пытались переключить внимание американского лидера Дональда Трампа на Украину, в то время как для США незакрытый иранский вопрос остается в приоритете. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отмечает, что Трампу сейчас важно как можно скорее завершить конфликт в Иране. Американский президент заявил, что отправит сделку с Ираном на одобрение в Конгресс США.

Что-либо сложнее протолкнуть в Конгрессе Трампу будет нелегко. «Ястребы» уже рвут и мечут, требуя показать все детали соглашения. Они понимают, что Белому дому придется пойти на серьезные уступки перед Ираном.

Малек Дудаков
политолог

По мнению эксперта, сторонники продолжения войны с Ираном в Конгрессе используют малейший повод, чтобы сорвать сделку.

Полярные позиции внутри США по иранскому вопросу на руку европейцам, уверен Дудаков, и в ЕС попытаются сыграть на этих внутриамериканских противоречиях.

К тому же через «ястребов», недовольных Трампом в контексте Ирана, проще затем проталкивать и проукраинские билли. Особенно после выборов в Конгресс, когда демократы надеются перехватить инициативу, в том числе во внешней политике.

Малек Дудаков
политолог

Ранее проект мирного соглашения между США и Ираном подвергся критике со стороны высокопоставленных чиновников Белого дома. В беседе с CNN они охарактеризовали его как расплывчатый и являющийся лишь ширмой для начала диалога.

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