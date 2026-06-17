СМИ: США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

Американский канал ABC News подтвердил, что израильские официальные лица были проинформированы о соглашении между США и Ираном, но текст соглашения Израилю не был предоставлен. Channel 12 во вторник настаивал на том, что Израиль «все еще не знает всех деталей соглашения» между Вашингтоном и Тегераном, тогда как президент США Дональд Трамп пообещал зачитать документ «слово в слово» только после его подписания в пятницу.