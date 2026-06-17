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СМИ: США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

Американские и израильские СМИ во вторник сообщили, что Вашингтон отклонил просьбу Тель-Авива, который хотел ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном до его подписания в Женеве в эту пятницу.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильский канал Channel 12 первым сообщил, что израильские официальные лица просили Вашингтон предоставить доступ к меморандуму, но в просьбе им было отказано, утверждает турецкое агентство Anadolu Ajansi.

По данным Channel 12, это усилило обеспокоенность Тель-Авива по поводу условий соглашения, особенно в части будущих переговоров по иранской ядерной программе и возможных ограничений на действия Израиля.

Американский канал ABC News подтвердил, что израильские официальные лица были проинформированы о соглашении между США и Ираном, но текст соглашения Израилю не был предоставлен. Channel 12 во вторник настаивал на том, что Израиль «все еще не знает всех деталей соглашения» между Вашингтоном и Тегераном, тогда как президент США Дональд Трамп пообещал зачитать документ «слово в слово» только после его подписания в пятницу.

Однако позднее во вторник израильские осведомленные источники заявили, что Тель-Авив не обращался ни с какими просьбами к Вашингтону. В свою очередь, американские источники утверждают, что опубликованная СМИ информация «неточна», а Вашингтон «тесно общался с региональными партнерами, включая Израиль, на протяжении всех переговоров» с Ираном.

При этом премьер-министр Канады Марк Карни во вторник на полях саммита G7 во Франции похвастался американскому каналу CNN, что он оказался «в числе немногих», кому удалось ознакомиться с текстом меморандума до его официального подписания. Говоря о том, как он получил доступ к документу, Карни с усмешкой сослался на «свои источники».

При этом он отметил, что документ «хорошо структурирован» и затрагивает ряд серьезных вопросов.

По мнению канадского лидера, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может не только стать «переломным моментом» в ситуации на Ближнем Востоке, но и «поможет взглянуть по-новому» на украинский конфликт.
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