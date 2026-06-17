Шойгу обвинил генсека ООН в срыве «черноморской инициативы»

«Черноморская зерновая инициатива» (зерновая сделка) была подписана Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. В рамках соглашения стороны заключили два документа: меморандум между Россией и Секретариатом ООН о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия, а также инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.