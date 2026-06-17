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Шойгу обвинил генсека ООН в срыве «черноморской инициативы»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о причастности генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к срыву выполнения Черноморской зерновой инициативы. Видеозапись соответствующего заявления опубликована пресс-службой Совбеза.

Источник: Новости Mail

В ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Шойгу отметил, что Россия и Турция в полном объеме выполнили свои обязательства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

«Единственный участник, третий участник договоренностей, так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я имею в виду ООН, господина [генсека организации Антониу] Гутерриша», — уточнил Шойгу.

«Черноморская зерновая инициатива» (зерновая сделка) была подписана Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. В рамках соглашения стороны заключили два документа: меморандум между Россией и Секретариатом ООН о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия, а также инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов.

Соглашение предусматривало две части: обеспечение безопасного вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Представители Турции и ООН также отвечали за контроль судов с целью исключения перевозки оружия и боеприпасов.

Спустя год Россия объявила о выходе из зерновой сделки, указав на невыполнение ряда условий и утрату соглашением гуманитарного характера. В МИД России отмечали, что вторая часть договоренностей, касающаяся российских интересов, не была реализована. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о намерении продолжить экспорт зерна без участия России, указывая на срыв договоренностей с ООН.

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