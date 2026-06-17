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Российская армия «выключает» важнейшую рокадную трассу Украины — Сумы-Харьков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О значении этого пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О значении этого пишет обозреватель Юрий Подоляка.

Ночью российские дроны нанесли массированный удар по Тростянцу. Целями были ж/д инфраструктура и автозаправочные станции (которые, по словам гауляйтера города, уничтожены были в ходе налета все). Для понимания. Именно в Тростянце (а не в Сумах) находится важнейшее ж/д депо на перегоне Ворожба-Сумы-Люботин (пригород Харькова). Именно там «паркуются» все магистральные тепловозы.

Также в районе Тростянца (до Ахтырки) находятся важнейшие автозаправочные станции рокады Сумы-Харьков. Следующие уже в Богодухове. Но они были полностью уничтожены ранее. Следующие уже в районе Харькова. Таким образом, видно, что наши дроны системно ликвидируют логистику группировки ВСУ в полосе нашей группировки «Север».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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