Российская армия «выключает» важнейшую рокадную трассу Украины — Сумы-Харьков

Ночью российские дроны нанесли массированный удар по Тростянцу. Целями были ж/д инфраструктура и автозаправочные станции (которые, по словам гауляйтера города, уничтожены были в ходе налета все). Для понимания. Именно в Тростянце (а не в Сумах) находится важнейшее ж/д депо на перегоне Ворожба-Сумы-Люботин (пригород Харькова). Именно там «паркуются» все магистральные тепловозы.