КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О значении этого пишет обозреватель Юрий Подоляка.
Ночью российские дроны нанесли массированный удар по Тростянцу. Целями были ж/д инфраструктура и автозаправочные станции (которые, по словам гауляйтера города, уничтожены были в ходе налета все). Для понимания. Именно в Тростянце (а не в Сумах) находится важнейшее ж/д депо на перегоне Ворожба-Сумы-Люботин (пригород Харькова). Именно там «паркуются» все магистральные тепловозы.
Также в районе Тростянца (до Ахтырки) находятся важнейшие автозаправочные станции рокады Сумы-Харьков. Следующие уже в Богодухове. Но они были полностью уничтожены ранее. Следующие уже в районе Харькова. Таким образом, видно, что наши дроны системно ликвидируют логистику группировки ВСУ в полосе нашей группировки «Север».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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