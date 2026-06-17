Мёртвого новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке

«Меня опросили: во сколько обнаружили, во сколько жбаны вывозили… Потом всё из бака стали вынимать, сначала очень много тряпок, затем ребёнка вытащили отдельно. Это была девочка, килограмма три с лишним наверно. Видно, что она, может живая, была, только её кинули, кровь на тряпках свежая, а у неё самой тёмные волосики», — вспоминает женщина.