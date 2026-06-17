КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пишут военные паблики.
Соединения 3-го армейского корпуса ВС РФ после окружения ядра украинского гарнизона Константиновки развили успех и полностью овладели частным сектором на западе — бои за город перешли в стадию зачистки. Подавлена активность ВСУ в Долгой Балке и Роскошном — оба населенных пункта противником оставлены.
Российские бойцы, ведущие бои за Константиновку, находят в городе признаки присутствия украинских женщин-операторов БПЛА, рассказал командир штурмовой роты полка 1194-й группировки с позывным Яриус. «Непосредственно находили позиции, где сидели БПЛАшницы-девушки, то есть соответственно следы жизни женщин. Они уже откатились, убежали. Находили на позициях средства женской личной гигиены и одежду», — подтвердил он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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