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Красный Лиман отрезан от ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе поселка Маяки уничтожена прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000, сообщило Минобороны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе поселка Маяки уничтожена прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000, сообщило Минобороны.

Армия России овладела шестью опорниками и захватила более 60 зданий в Красном Лимане. Потери Киева за сутки составили до 20 человек.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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