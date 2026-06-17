КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе поселка Маяки уничтожена прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000, сообщило Минобороны.
Армия России овладела шестью опорниками и захватила более 60 зданий в Красном Лимане. Потери Киева за сутки составили до 20 человек.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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