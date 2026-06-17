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CNN: в США призывают с осторожностью относиться к тексту соглашения с Ираном

Американские официальные лица, ознакомившиеся с текстом меморандума о взаимопонимании, который будет официально подписан Вашингтоном и Тегераном в Женеве в пятницу, 19 июня, признались каналу CNN, что текст документа «невероятно расплывчатый».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным CNN, в США считают, что этот документ предназначен только для создания «благоприятных условий для дальнейших сугубо технических личных переговоров» США и Ирана.

Американские чиновники добавили, что цель соглашения — дать Ирану возможность «политически представить документ своей внутренней аудитории».

По словам официальных лиц, текст полуторастраничного меморандума не отражает важнейших обязательств Ирана перед США, которые придали бы Вашингтону больше уверенности для подписания соглашения.

«Не следует придавать слишком большого значения формулировкам меморандума о взаимопонимании», — сказал один из чиновников, назвав соглашение «политическим документом».

Он пояснил, что, несмотря на несколько месяцев работы над документом, это всего лишь «формулировки в общих чертах», без четких обязательств со стороны Тегерана.

Такая позиция, по мнению CNN, грозит администрации Дональда Трампа серьезной критикой в США. Консервативные «ястребы» уже потребовали открыть доступ к документу, подозревая, что Белый дом пошел на необоснованные уступки Ирану.

Хотя США не обнародовали текст соглашения публично, команда Трампа распространила копии документа среди официальных лиц, собравшихся во Франции на саммит G7. Более того, по словам источников, Трамп в ходе встреч с лидерами «Большой семерки» прояснил некоторые пункты соглашения.

Как отмечает CNN, секретность вокруг меморандума вызвала возмущение даже у некоторых союзников Трампа, которые задались вопросом, почему уже подписанное в электронном виде рамочное соглашение до сих пор не опубликовано.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил это просьбой посредников из Катара и Пакистана, которые хотят «строго соблюсти последовательность действий». Более того, стороны якобы пытаются выяснить, сможет ли верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступить с заявлением перед официальным подписанием документа в пятницу.

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