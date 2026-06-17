CNN: в США призывают с осторожностью относиться к тексту соглашения с Ираном

По словам официальных лиц, текст полуторастраничного меморандума не отражает важнейших обязательств Ирана перед США, которые придали бы Вашингтону больше уверенности для подписания соглашения.
«Не следует придавать слишком большого значения формулировкам меморандума о взаимопонимании», — сказал один из чиновников, назвав соглашение «политическим документом».
Такая позиция, по мнению CNN, грозит администрации Дональда Трампа серьезной критикой в США. Консервативные «ястребы» уже потребовали открыть доступ к документу, подозревая, что Белый дом пошел на необоснованные уступки Ирану.
Как отмечает CNN, секретность вокруг меморандума вызвала возмущение даже у некоторых союзников Трампа, которые задались вопросом, почему уже подписанное в электронном виде рамочное соглашение до сих пор не опубликовано.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил это просьбой посредников из Катара и Пакистана, которые хотят «строго соблюсти последовательность действий». Более того, стороны якобы пытаются выяснить, сможет ли верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступить с заявлением перед официальным подписанием документа в пятницу.