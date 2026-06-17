Сводка основных боевых действий утром 17 июня в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: российские штурмовики пробиваются в лесах к востоку от Краснополья в районе Михаловки. Севернее российские бойцы из Миропольского атакуют ВСУ в Великом Приколе. Продолжаются бои за Иволжанское, Писаревку и Бачевск,
На Донбасс в Краснолиманском направлении российские подразделения продвигаются в северо-западной части города. За сутки зачистили около 30 домов, а также выбили ВСУ из церкви Иверской иконы Божьей Матери. На остальных участках позиционные бои. На Славянском направлении в Рай-Александровке не стихают боевые действия, армия России пробивается вперед при поддержке дронов и авиации. В Константиновке идут интенсивные бои в северной части города, практически взят под контроль микрорайон Новоселовка, вплотную прилегающий к селу Осыково. В юго-западной части города в окружении остаются несколько украинских подразделений. Добропольское направление: войска России расширили зону контроля к востоку от Новоалександровки и продолжают пробиваться в район Шевченко. В Мирном продолжаются встречные бои. МО России сообщило об освобождении Нового Донбасса. Контроль над селом означает охват Белицкого с севера, кроме того, армия России выходит на короткую дистанцию к Доброполью.
В Таврии на Днепропетровском направлении ВС РФ расширяют плацдарм в районе Лесного и атакуют со стороны Новосёловки. Ожесточённые бои идут в районе Искры. На Гуляйпольском направлении у армии России есть успехи на рубеже Новосёловка — Любицкое. В районе Лесного российские штурмовики расширяют плацдарм, идут упорные бои. Запорожское направление: здесь за последние сутки без перемен. Идет наращивание усилий по борьбе с БПЛА противника, нацеленными на удары по межрегиональной логистике. На Каменском направлении армия России постепенно увеличивает зону контроля в Степногорске.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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