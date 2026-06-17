Сводка основных боевых действий утром 17 июня в Донбассе и Таврии

На Донбасс в Краснолиманском направлении российские подразделения продвигаются в северо-западной части города. За сутки зачистили около 30 домов, а также выбили ВСУ из церкви Иверской иконы Божьей Матери. На остальных участках позиционные бои. На Славянском направлении в Рай-Александровке не стихают боевые действия, армия России пробивается вперед при поддержке дронов и авиации. В Константиновке идут интенсивные бои в северной части города, практически взят под контроль микрорайон Новоселовка, вплотную прилегающий к селу Осыково. В юго-западной части города в окружении остаются несколько украинских подразделений. Добропольское направление: войска России расширили зону контроля к востоку от Новоалександровки и продолжают пробиваться в район Шевченко. В Мирном продолжаются встречные бои. МО России сообщило об освобождении Нового Донбасса. Контроль над селом означает охват Белицкого с севера, кроме того, армия России выходит на короткую дистанцию к Доброполью.