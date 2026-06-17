Трамп пригрозил Ирану возобновлением ударов из-за меморандума

«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы», — заявил Трамп в ходе встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на площадке саммита «Большой семерки».