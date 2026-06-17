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Трамп пригрозил Ирану возобновлением ударов из-за меморандума

Американский лидер Дональд Трамп в среду пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если его не устроит итоговый текст готовящегося документа. На полях саммита G7 глава Белого дома пояснил свою позицию.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы», — заявил Трамп в ходе встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на площадке саммита «Большой семерки».

Ранее стало известно, что представители Ирана и США намерены подписать финальную версию меморандума о взаимопонимании в пятницу в Швейцарии. Таким образом, у сторон остается всего несколько дней, чтобы согласовать детали.

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