Трамп пригрозил Ирану возобновлением ударов из-за меморандума

«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы», — заявил Трамп в ходе встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на площадке саммита «Большой семерки».
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