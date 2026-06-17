Политолог рассказал, кто может возглавить Еврокомиссию после фон дер Ляйен

Кортунов отметил, что называть точного преемника фон дер Ляйен пока рано. Однако в кулуарных обсуждениях чаще всего звучит именно фамилия Макрона. У французского лидера в следующем году истекает президентский срок, а баллотироваться в третий раз он не может. Так что он вполне может претендовать на место в европейских структурах.