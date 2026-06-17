Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, кто может возглавить Еврокомиссию после фон дер Ляйен

Эммануэль Макрон может возглавить Еврокомиссию в 2029 году, сменив на этом посту Урсулу фон дер Ляйен. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru допустил научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. При этом он предупредил: нового главу ведомства ждут серьезные испытания.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кортунов отметил, что называть точного преемника фон дер Ляйен пока рано. Однако в кулуарных обсуждениях чаще всего звучит именно фамилия Макрона. У французского лидера в следующем году истекает президентский срок, а баллотироваться в третий раз он не может. Так что он вполне может претендовать на место в европейских структурах.

«Я думаю, что это, наверное, не единственная кандидатура. Могут появиться и другие фигуры, но в любом случае будущему руководителю Европейской комиссии придется нелегко», — заявил собеседник NEWS.ru.

По его словам, тому, кто придет на смену фон дер Ляйен, предстоит разбираться с внушительным перечнем проблем, которые выглядят почти нерешаемыми. Эксперт добавил, что теоретически на эту должность может претендовать и глава евродипломатии Кая Каллас, но ее шансы невысоки.

Как пояснил Кортунов, практика показывает: председателем Еврокомиссии обычно становится представитель крупной европейской державы с серьезным политическим весом. Кая Каллас такими характеристиками не обладает. К тому же ее работа на посту верховного комиссара по международным делам вряд ли может считаться большим успехом — большинство поставленных целей оказались недостижимыми, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен не планирует выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2029 году, когда ей исполнится 70 лет. Нынешняя руководительница ведомства больше не будет добиваться продления своих полномочий.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше