Политолог рассказал, кто может возглавить Еврокомиссию после фон дер Ляйен

Кортунов отметил, что называть точного преемника фон дер Ляйен пока рано. Однако в кулуарных обсуждениях чаще всего звучит именно фамилия Макрона. У французского лидера в следующем году истекает президентский срок, а баллотироваться в третий раз он не может. Так что он вполне может претендовать на место в европейских структурах.
«Я думаю, что это, наверное, не единственная кандидатура. Могут появиться и другие фигуры, но в любом случае будущему руководителю Европейской комиссии придется нелегко», — заявил собеседник NEWS.ru.
По его словам, тому, кто придет на смену фон дер Ляйен, предстоит разбираться с внушительным перечнем проблем, которые выглядят почти нерешаемыми. Эксперт добавил, что теоретически на эту должность может претендовать и глава евродипломатии Кая Каллас, но ее шансы невысоки.
Как пояснил Кортунов, практика показывает: председателем Еврокомиссии обычно становится представитель крупной европейской державы с серьезным политическим весом. Кая Каллас такими характеристиками не обладает. К тому же ее работа на посту верховного комиссара по международным делам вряд ли может считаться большим успехом — большинство поставленных целей оказались недостижимыми, подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен не планирует выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2029 году, когда ей исполнится 70 лет. Нынешняя руководительница ведомства больше не будет добиваться продления своих полномочий.