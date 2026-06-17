Эксперт спрогнозировал конец эпохи фон дер Ляйен

По мнению собеседника Новостей Mail, шансов у нынешней главы Еврокомиссии на переизбрание в 2029 году нет. Круг кандидатов на ее пост очень ограничен — не более 15 человек. По словам Ткаченко, это нынешние главы государств и правительств стран-членов ЕС, хорошо зарекомендовавшие себя на национальном уровне и способные сохранить такую же эффективность работы в Брюсселе. Пока что наиболее часто называется имя президента Франции.