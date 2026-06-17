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Эксперт спрогнозировал конец эпохи фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, по данным СМИ, не будет избираться на третий срок в 2029 году. Есть ли у нее вообще шансы на переизбрание и кто может возглавить ЕК через несколько лет, рассказал редакции Новостей Mail профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О решении главы ЕК не выдвигать свою кандидатуру на очередной срок в 2029 году ранее сообщило издание Politico.

Два срока на посту президента Еврокомиссии — максимальный срок в истории, никому прежде не удавалось работать на этом посту дольше, отметил эксперт.

Конечно, ограничение двумя сроками — это не норма законодательства Евросоюза, а скорее консенсус элит Евросоюза, заинтересованных в ротации и выступающих против долговременной несменяемости высшего руководства.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

По мнению собеседника Новостей Mail, шансов у нынешней главы Еврокомиссии на переизбрание в 2029 году нет. Круг кандидатов на ее пост очень ограничен — не более 15 человек. По словам Ткаченко, это нынешние главы государств и правительств стран-членов ЕС, хорошо зарекомендовавшие себя на национальном уровне и способные сохранить такую же эффективность работы в Брюсселе. Пока что наиболее часто называется имя президента Франции.

Макрон явно хочет занять этот пост и уже сформировал команду, работающую в его поддержку. Но рискну высказать предположение, что следующим главой Еврокомиссии будет политик, представляющий какое-то среднее по масштабам ЕС государство, не входящее в «большую пятерку» (Германия, Франция, Италия, Испания и Польша).

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Реальная дискуссия по кандидатуре нового главы Еврокомиссии начнется в следующем году, а сам выбор должен произойти на рубеже 2028−2029 годов, добавил эксперт.

Я бы присмотрелся к нынешним главам правительств стран Северной Европы, а также их коллегам в Нидерландах, Бельгии и Австрии. Но пока имена называть рано.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Ранее сообщалось, что в ЕС усилилось соперничество между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас. Напряженные отношения мешают вырабатывать единую позицию по ключевым для ЕС вызовам, пишет испанская газета El Pais.

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