Эксперт спрогнозировал конец эпохи фон дер Ляйен

О решении главы ЕК не выдвигать свою кандидатуру на очередной срок в 2029 году ранее сообщило издание Politico.
Два срока на посту президента Еврокомиссии — максимальный срок в истории, никому прежде не удавалось работать на этом посту дольше, отметил эксперт.
Конечно, ограничение двумя сроками — это не норма законодательства Евросоюза, а скорее консенсус элит Евросоюза, заинтересованных в ротации и выступающих против долговременной несменяемости высшего руководства.
По мнению собеседника Новостей Mail, шансов у нынешней главы Еврокомиссии на переизбрание в 2029 году нет. Круг кандидатов на ее пост очень ограничен — не более 15 человек. По словам Ткаченко, это нынешние главы государств и правительств стран-членов ЕС, хорошо зарекомендовавшие себя на национальном уровне и способные сохранить такую же эффективность работы в Брюсселе. Пока что наиболее часто называется имя президента Франции.
Макрон явно хочет занять этот пост и уже сформировал команду, работающую в его поддержку. Но рискну высказать предположение, что следующим главой Еврокомиссии будет политик, представляющий какое-то среднее по масштабам ЕС государство, не входящее в «большую пятерку» (Германия, Франция, Италия, Испания и Польша).
Реальная дискуссия по кандидатуре нового главы Еврокомиссии начнется в следующем году, а сам выбор должен произойти на рубеже 2028−2029 годов, добавил эксперт.
Я бы присмотрелся к нынешним главам правительств стран Северной Европы, а также их коллегам в Нидерландах, Бельгии и Австрии. Но пока имена называть рано.
Ранее сообщалось, что в ЕС усилилось соперничество между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас. Напряженные отношения мешают вырабатывать единую позицию по ключевым для ЕС вызовам, пишет испанская газета El Pais.