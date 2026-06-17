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Стало известно, когда в Эстонии состоятся выборы президента

В Эстонии определились с датой проведения выборов президента. Спикер парламента Лаури Хуссар, следуя предложению президента Алара Кариса, назначил внеочередное заседание на 2 сентября. Именно на нем депутаты будут выбирать главу государства, сообщила пресс-служба парламента.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Чтобы попасть в бюллетень, кандидату нужно заручиться поддержкой как минимум 21 парламентария. Победа на тайном голосовании требует не менее двух третей голосов — это 68 из 101 депутата.

Если за три тура в парламенте определиться с кандидатурой не удастся, выборы перейдут на новый уровень. Соберется коллегия выборщиков из 208 человек. В нее войдут не только члены парламента, но и представители местных самоуправлений.

В случае, если и коллегия не выявит победителя, вся процедура вернется в парламент и начнется с чистого листа.

Алар Карис занял пост президента в 2021 году. До этого он руководил Национальным музеем. Его пятилетний срок в должности главы государства истекает в октябре 2026 года. Пока действующий президент не дал согласия на переизбрание. Ожидается, что свое решение он озвучит 25 июня.