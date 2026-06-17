Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отреагировали на планы Европы по лагерям для пленных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что военные приготовления Евросоюза в отношении России схожи со стратегией Адольфа Гитлера. Поводом для такого заявления стало высказывание голландского генерала Николь де Вольфа о планах развернуть лагерь для российских военнопленных на две тысячи человек. По мнению парламентария, это доказывает, что Европа всерьез готовится к масштабному столкновению с РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Журавлев убежден, что в европейских странах готовятся к глобальной войне с Россией. Речь идет не только о переброске крупных армейских соединений, включая танковые колонны, на восточное направление, но и о строительстве концлагерей для пленных.

«Точно так же системно подходила к вопросу и нацистская Германия, за которую, к слову, воевала и дивизия СС “Нидерланды”. Замысел объединенной Европы и на этот раз вряд ли будет принципиально отличаться от гитлеровского — расчленить Россию, большую часть населения убить, остальных заставить работать на благо Рейха, используя полезные ископаемые оккупированных территорий», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Депутат добавил: именно поэтому России необходимо быть готовой к новому нападению со стороны Европы, так как «бряцая оружием, они не шутят».

Ранее стало известно, что власти Нидерландов начали проверку инфраструктуры для содержания военнопленных. Тестовый запуск модели лагеря проходит в провинции Гронинген. Как сообщает NL Times, объект рассчитан на сценарий полномасштабного конфликта с Россией. Лагерь способен принять до двух тысяч человек.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше