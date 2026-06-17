В Госдуме отреагировали на планы Европы по лагерям для пленных

Журавлев убежден, что в европейских странах готовятся к глобальной войне с Россией. Речь идет не только о переброске крупных армейских соединений, включая танковые колонны, на восточное направление, но и о строительстве концлагерей для пленных.
«Точно так же системно подходила к вопросу и нацистская Германия, за которую, к слову, воевала и дивизия СС “Нидерланды”. Замысел объединенной Европы и на этот раз вряд ли будет принципиально отличаться от гитлеровского — расчленить Россию, большую часть населения убить, остальных заставить работать на благо Рейха, используя полезные ископаемые оккупированных территорий», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Депутат добавил: именно поэтому России необходимо быть готовой к новому нападению со стороны Европы, так как «бряцая оружием, они не шутят».
Ранее стало известно, что власти Нидерландов начали проверку инфраструктуры для содержания военнопленных. Тестовый запуск модели лагеря проходит в провинции Гронинген. Как сообщает NL Times, объект рассчитан на сценарий полномасштабного конфликта с Россией. Лагерь способен принять до двух тысяч человек.