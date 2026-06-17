В Госдуме отреагировали на планы Европы по лагерям для пленных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что военные приготовления Евросоюза в отношении России схожи со стратегией Адольфа Гитлера. Поводом для такого заявления стало высказывание голландского генерала Николь де Вольфа о планах развернуть лагерь для российских военнопленных на две тысячи человек. По мнению парламентария, это доказывает, что Европа всерьез готовится к масштабному столкновению с РФ.