Президент РФ уже в Казани: стартовал форум «Россия — АСЕАН»

Импорт из стран АСЕАН в Россию за тот же период увеличился на 70%, охватывая сырье, оборудование, транспортные средства и химическую продукцию. Россия и страны АСЕАН активно работают над устранением торговых барьеров, включая тарифные и нетарифные ограничения. Действует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, а также соглашения о сотрудничестве с Камбоджей, Лаосом и Мьянмой, открывающие доступ на рынок ЕАЭС для партнеров из АСЕАН.