Президент РФ уже в Казани: стартовал форум «Россия — АСЕАН»

В столице Татарстана начался деловой форум, посвященный вопросам сотрудничества России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В течение трех дней участники мероприятия будут рассматривать аспекты экономического партнерства.
На торжественной церемонии открытия форума в Казани присутствовали высокопоставленные представители азиатских стран. С приветственными речами выступили премьер-министр Малайзии Анвар Бин Ибрагим, генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер-министр Таиланда Анутхин Чантравиракул и премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг. Министр экономического развития России Максим Решетников зачитал приветствие от Президента России.
В своем послании глава государства отметил особую значимость форума, проходящего в Казани, и подчеркнул, что 35-летие отношений России с азиатскими странами ознаменовано накопленным опытом многостороннего взаимодействия и установленными прочными связями.
Президент России выделил новые задачи для России и стран АСЕАН, включая внедрение цифровых решений на основе ИИ, формирование устойчивых цифровых платформ, а также перспективные направления в сферах энергетической и продовольственной безопасности, обмена технологиями, мирного атома, транспорта и логистики. Президент РФ выразил уверенность, что решения саммита будут способствовать продвижению взаимовыгодной торговли, инвестиций и промышленной кооперации, укрепляя социально-экономическое развитие.
Позже глава государства лично прибыл в Казань для участия в саммите.
Максим Решетников отметил, что, несмотря на значительный рост экономического взаимодействия России со странами АСЕАН за последнее десятилетие (товарооборот увеличился на 58% до 21 млрд долларов, а российский экспорт вырос почти втрое), существуют дальнейшие возможности для развития. Россия остается крупным поставщиком энергоресурсов, нарастив поставки в первом квартале текущего года на 40%. Планируется заключение долгосрочных контрактов и совместное развитие инфраструктуры.
Импорт из стран АСЕАН в Россию за тот же период увеличился на 70%, охватывая сырье, оборудование, транспортные средства и химическую продукцию. Россия и страны АСЕАН активно работают над устранением торговых барьеров, включая тарифные и нетарифные ограничения. Действует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, а также соглашения о сотрудничестве с Камбоджей, Лаосом и Мьянмой, открывающие доступ на рынок ЕАЭС для партнеров из АСЕАН.
В сфере транспорта налаживаются железнодорожные маршруты, и прорабатывается развитие новых транспортных коридоров, в том числе с использованием Северного морского пути. Туризм также является важным направлением сотрудничества: в прошлом году страны Юго-Восточной Азии посетили около 3 миллионов россиян. Россия работает над упрощением визовых режимов и развитием авиасообщения, стремясь видеть в странах АСЕАН надежных союзников.
Премьер-министр Малайзии Анвар Бин Ибрагим, начав свою речь с цитаты татарского поэта Габдуллы Тукая, подчеркнул важность поддержания взаимодействия с Россией в условиях геополитической напряженности. Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн выделил энергетику и продовольственную безопасность как ключевые сферы для развития сотрудничества, а также отметил потенциал в области промышленности, транспорта и цифровых технологий.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил заинтересованность республики в расширении торгово-экономических связей со странами АСЕАН, отметив их как важных и перспективных партнеров. Он подчеркнул, что Татарстан активно развивает сотрудничество в промышленности, финансах, цифровых технологиях, науке и образовании, передает ИА «Татар-информ».