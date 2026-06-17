Рютте объяснил, как НАТО возместит сокращение войск США в Европе

Рютте подчеркнул, что ключевой вопрос сейчас — не текущая дислокация войск, а готовность к действиям в критический момент. «Все это касается не того, где сейчас находятся военные ресурсы. Это касается того, кто и что будет делать в случае активации наших военных планов, например, пятой статьи», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном снижении роли США в случае начала боевых действий.