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Рютте объяснил, как НАТО возместит сокращение войск США в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции объяснил, как альянс планирует справляться с сокращением военного присутствия США в Европе. По его словам, этот процесс не ослабит оборону, а запустит механизм перераспределения нагрузки между союзниками.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Рютте подчеркнул, что ключевой вопрос сейчас — не текущая дислокация войск, а готовность к действиям в критический момент. «Все это касается не того, где сейчас находятся военные ресурсы. Это касается того, кто и что будет делать в случае активации наших военных планов, например, пятой статьи», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном снижении роли США в случае начала боевых действий.

Генсек прямо признал, что объем финансирования со стороны США претерпит изменения. «США будут выделять меньше ресурсов», — подчеркнул он. По словам Рютте, Вашингтон скорректирует формат своего участия, и теперь партнерам по альянсу предстоит взять на себя более серьезные финансовые обязательства.

При этом он оценил общую динамику позитивно, отметив, что «в общем ситуация выглядит хорошо». Марк Рютте также добавил, что альянс ожидает от партнеров «более справедливого разделения ответственности» за безопасность в Европе. Сокращение американских ресурсов, по его утверждению, не следует воспринимать как «отход США от своих союзников».

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