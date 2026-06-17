Рютте объяснил, как НАТО возместит сокращение войск США в Европе

Рютте подчеркнул, что ключевой вопрос сейчас — не текущая дислокация войск, а готовность к действиям в критический момент. «Все это касается не того, где сейчас находятся военные ресурсы. Это касается того, кто и что будет делать в случае активации наших военных планов, например, пятой статьи», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном снижении роли США в случае начала боевых действий.
При этом он оценил общую динамику позитивно, отметив, что «в общем ситуация выглядит хорошо». Марк Рютте также добавил, что альянс ожидает от партнеров «более справедливого разделения ответственности» за безопасность в Европе. Сокращение американских ресурсов, по его утверждению, не следует воспринимать как «отход США от своих союзников».