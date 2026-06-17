ЦИК Армении снял неприкосновенность с кандидата от оппозиции

«ЦИК удовлетворил ходатайство. Обвинение абсолютно нелепое, Казиняна обвиняют в подготовке к раздаче взяток. Понятно, что дело абсолютно политическое. По всей вероятности, скоро он будет задержан, затем — арестован», — заявил журналистам адвокат Арам Вардеванян.
Антикоррупционный комитет Армении вменяет Казиняну раздачу взяток избирателям в период, предшествовавший парламентским выборам 7 июня. Сам политик категорически отвергает эти обвинения. Перед зданием ЦИК он заявил журналистам, что возбужденное против него уголовное дело — это «проявление страхов властей».
Согласно финальным данным ЦИК, на выборах 7 июня партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов. Такой результат позволяет ей сформировать новое правительство без коалиции. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получила около 23,3% голосов. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набрал более 9,9%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке около 3,9%.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резким заявлением в адрес оппозиции. Он утверждает, что политические силы, которые прошли в парламент по итогам выборов 7 июня, находятся там нелегально. Глава правительства считает, что их нужно лишить права заниматься политической деятельностью.