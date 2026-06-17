ЦИК Армении снял неприкосновенность с кандидата от оппозиции

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резким заявлением в адрес оппозиции. Он утверждает, что политические силы, которые прошли в парламент по итогам выборов 7 июня, находятся там нелегально. Глава правительства считает, что их нужно лишить права заниматься политической деятельностью.