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ЦИК Армении снял неприкосновенность с кандидата от оппозиции

Центральная избирательная комиссия Армении в среду приняла решение снять неприкосновенность с кандидата в депутаты Давида Казиняна. Соответствующее ходатайство в ЦИК направила генпрокуратура. Казинян баллотируется от оппозиционного блока «Сильная Армения», который возглавляет владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян. Ранее политик занимал пост гендиректора «Электрических сетей Армении».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«ЦИК удовлетворил ходатайство. Обвинение абсолютно нелепое, Казиняна обвиняют в подготовке к раздаче взяток. Понятно, что дело абсолютно политическое. По всей вероятности, скоро он будет задержан, затем — арестован», — заявил журналистам адвокат Арам Вардеванян.

Антикоррупционный комитет Армении вменяет Казиняну раздачу взяток избирателям в период, предшествовавший парламентским выборам 7 июня. Сам политик категорически отвергает эти обвинения. Перед зданием ЦИК он заявил журналистам, что возбужденное против него уголовное дело — это «проявление страхов властей».

Согласно финальным данным ЦИК, на выборах 7 июня партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов. Такой результат позволяет ей сформировать новое правительство без коалиции. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна получила около 23,3% голосов. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна набрал более 9,9%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке около 3,9%.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резким заявлением в адрес оппозиции. Он утверждает, что политические силы, которые прошли в парламент по итогам выборов 7 июня, находятся там нелегально. Глава правительства считает, что их нужно лишить права заниматься политической деятельностью.

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