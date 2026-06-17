СМИ: министром в Калининградской области станет глава района из-под Тулы

В 2004 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; в 2011 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Юриспруденция». С 1995 года по 2010-й проходил военную службу по контракту. В 2010 году назначен на должность муниципальной службы заместителя главы администрации муниципального образования город Новомосковск. В 2013 году назначен на должность первого заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район, после чего был назначен на должность главы администрации муниципального образования Узловский район. С 20 ноября 2018 года глава администрации муниципального образования Узловский район.