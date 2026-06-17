СМИ: министром в Калининградской области станет глава района из-под Тулы

Глава администрации Узловского района Тульской области Николай Терехов переходит на новую должность в Калининграде. Об этом сообщают тульские СМИ.
По данным источников, Терехову предложена должность в министерстве Калининградской области, где с ноября прошлого года первым заместителем губернатора является Валерий Шерин, успевший поработать на руководящих должностях в правительстве Тульской области и в администрации Тулы.
На новую работу, как уверяют источники, Терехов перейдет в июле этого года.
Отметим, что в правительстве Калининградской области пока не подтверждают информацию о назначении Николая Терехова.
Согласно официальной справке Узловской администрации, Терехов родился в Туле в декабре 1968 года, в 1991 году он окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого по специальности «Физическое воспитание», в том же году начал свою трудовую деятельность ассистентом кафедры спортдисциплин.
В 1993 году он был назначен инструктором по организации службы группы охраны Делового клуба службы безопасности акционерной компании «Тулачермет». В том же году был принят на должность технического директора производственно-коммерческой фирмы «ЭДУ».
В 1994 году проработал старшим тренером-инструктором в спортивном клубе «Рекорд», после чего был принят инструктором по организации службы мобильного отряда охраны и сопровождения грузов Управления охраны и безопасности акционерной компании «Тулачермет».
В 2004 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; в 2011 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Юриспруденция». С 1995 года по 2010-й проходил военную службу по контракту. В 2010 году назначен на должность муниципальной службы заместителя главы администрации муниципального образования город Новомосковск. В 2013 году назначен на должность первого заместителя главы администрации муниципального образования Узловский район, после чего был назначен на должность главы администрации муниципального образования Узловский район. С 20 ноября 2018 года глава администрации муниципального образования Узловский район.