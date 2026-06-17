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Константинов: Крыму не следует менять статус украинского языка

Крыму не следует менять статус украинского языка и отказываться от него в Конституции республики. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов на встрече с журналистами.

Источник: Российская газета

«Понижать статус украинского языка или отказываться от него в Конституции республики не следует ни в коем случае. Это именно то, чего сейчас от нас ждут Зеленский и остальные националисты», — сказал спикер крымского парламента.

По мнению Константинова, нужно отделять Украину и украинцев от бандеровцев.

«В России живет и работает огромная украинская диаспора. Эти люди настоящие патриоты России, и их вклад в нашу культуру и экономику неоценим, — отметил глава парламента республики. — И нам нужно отделить Украину и украинцев от бандеровцев».

Два народа — русские и украинцы — связаны кровными узами, которые разорвать невозможно, подчеркнул спикер. Но цель затеянного западными режиссерами глобального конфликта именно в том, чтобы эти народы оторвать друг от друга.

Статья 10 Конституции Республики Крым устанавливает равный статус трех государственных языков на территории субъекта: русского, украинского и крымско-татарского. Пункт третий статьи 10 гласит: «В Республике Крым признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение».

Действующая Конституция Республики Крым принята 11 апреля 2014 года.

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