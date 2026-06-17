Дания направит военных в Латвию для охраны восточного фланга НАТО

«Власти направят в Латвию до 850 датских военных во второй половине 2026 года. (…) Это необходимо для усиления коллективной обороны НАТО на восточном фланге», — говорится в официальном заявлении.
Датский контингент войдет в состав бригады, которой командует Канада. Основная база батальона будет расположена на территории Латвии. При этом подразделения смогут участвовать в операциях и за пределами страны — в других государствах, входящих в альянс.
По данным западных СМИ, переброску датских солдат в Латвию планируют провести осенью.
Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.Читать дальше