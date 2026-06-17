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Дания направит военных в Латвию для охраны восточного фланга НАТО

Датское правительство приняло решение направить в Латвию батальон численностью до 850 военнослужащих. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства обороны Дании.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

«Власти направят в Латвию до 850 датских военных во второй половине 2026 года. (…) Это необходимо для усиления коллективной обороны НАТО на восточном фланге», — говорится в официальном заявлении.

Датский контингент войдет в состав бригады, которой командует Канада. Основная база батальона будет расположена на территории Латвии. При этом подразделения смогут участвовать в операциях и за пределами страны — в других государствах, входящих в альянс.

По данным западных СМИ, переброску датских солдат в Латвию планируют провести осенью.

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