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Губернатор Самарской области отправил в отставку главу муниципалитета

Полномочия главы сельского поселения Каменка Шенталинского района Самарской области Гульнары Шафиулиной досрочно прекращены. Распоряжение губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Временно исполняющей полномочия главы муниципалитета назначена Наталия Громова.

Причины отставки Гульнары Шафиулиной не называются. Чиновница продержалась на посту менее полугода. Она возглавила муниципалитет в январе 2026 года.