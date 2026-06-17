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ЦИК готов провести выборы в Госдуму 2026 года в «режиме СВО»

Центризбирком заявил о готовности организовать выборы депутатов Государственной думы девятого созыва в условиях специальной военной операции. Об этом на заседании сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить (…) И выборы президента в 2024 году в режиме СВО, и выборы депутатов Госдумы 2026 в режиме проведения СВО мы готовы провести», — подчеркнула она.

Памфилова отметила, что чем сложнее вызовы и угрозы, тем эффективнее должны функционировать исполнительная и законодательная власти в стране.

Избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 16 июня. Точкой отсчета кампании стал указ президента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, который был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, гражданам предстоит выбрать новый состав нижней палаты парламента 20 сентября 2026 года.

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