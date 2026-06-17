«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — заявил Песков.
Путин поручил Мурашко срочно помочь пострадавшим от атаки ВСУ в Брянской области
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко оперативно принять меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в Брянской области. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, соответствующее распоряжение было отдано напрямую.