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Путин поручил Мурашко срочно помочь пострадавшим от атаки ВСУ в Брянской области

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко оперативно принять меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в Брянской области. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, соответствующее распоряжение было отдано напрямую.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — заявил Песков.

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