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Минюст США заявил о новой попытке убийства Трампа

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США признало заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме новым покушением на убийство президента Дональда Трампа, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

Накануне ФБР сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. Бюро установило 23 причастных к этому, пятерых задержали. Подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.

«Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома в это воскресенье», — говорится в документе.

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