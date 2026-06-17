Минюст США заявил о новой попытке убийства Трампа

Накануне ФБР сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. Бюро установило 23 причастных к этому, пятерых задержали. Подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
«Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома в это воскресенье», — говорится в документе.