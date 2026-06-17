ЦИК: голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет с 18 по 20 сентября

Россияне уже знакомы с форматом многодневного волеизъявления. Впервые его опробовали в 2020 году на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Тогда участки работали с 25 июня по 1 июля. Уже в июле того же года в законодательство внесли поправку, разрешающую проводить выборы и референдумы в течение нескольких дней подряд. В 2021 году механизм применили на выборах депутатов Госдумы, а в 2024 году — на выборах президента.