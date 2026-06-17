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ЦИК: голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет с 18 по 20 сентября

Процесс голосования на выборах в Госдуму девятого созыва будет проходить три дня. Выборы стартуют 18 сентября и завершатся 20 сентября. Такое решение утвердили на заседании Центральной избирательной комиссии России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов на 20 сентября. Однако продолжительность голосования определяет именно ЦИК. «Решение принято», — заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Россияне уже знакомы с форматом многодневного волеизъявления. Впервые его опробовали в 2020 году на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Тогда участки работали с 25 июня по 1 июля. Уже в июле того же года в законодательство внесли поправку, разрешающую проводить выборы и референдумы в течение нескольких дней подряд. В 2021 году механизм применили на выборах депутатов Госдумы, а в 2024 году — на выборах президента.

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