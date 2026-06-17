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Депутат и волонтёр трагически погибла на СВО

Она могла остаться в тылу. У неё были дети, дом, любимая работа, уважение односельчан.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

Она могла остаться в тылу. У неё были дети, дом, любимая работа, уважение односельчан. Но Ангелина Подкопаева из Ростовской области выбрала другой путь — туда, где она нужнее. На днях депутата Щепкинского сельского поселения, волонтёра, мать двоих детей проводили в последний путь — женщина трагически погибла в ходе СВО.

Какой запомнили эту храбрую женщину те, кто работал с ней бок о бок, выяснил rostov.aif.ru.

Умела вдохновлять.

С 2015 года Ангелина Подкопаева работала в сфере культуры Аксайского района. С 2017 по 2022 год она возглавляла дом культуры посёлка Щепкин. Коллеги вспоминают её как человека, который горел своим делом: под её руководством возрождались забытые ремёсла, проводились праздники донской культуры, открывались новые кружки для детей и взрослых. Она не просто организовывала мероприятия, а создавала пространство, где люди чувствовали себя частью большой семьи.

В работе Ангелина Юрьевна уделяла большое внимание развитию самодеятельного творчества, сохранению народных ремёсел и традиций, реализовывала спортивные и волонтёрские проекты.

«Она умела вдохновлять. После разговора с ней хотелось действовать, помогать, менять что-то к лучшему», — говорят те, кто работал с ней рядом.

В 2021 году её избрали депутатом Щепкинского сельского поселения. В последующие годы она участвовала в общественной жизни района: решала вопросы благоустройства, помогала семьям в трудной ситуации, инициировала проекты по поддержке старшего поколения. С декабря 2022 по декабрь 2025 года Ангелина Юрьевна занимала должность исполнительного секретаря Аксайского местного отделения партии «Единая Россия».

Поддерживала бойцов.

С начала специальной военной операции Ангелина Подкопаева активно поддерживала военнослужащих: организовывала сборы гуманитарной помощи для бойцов и неоднократно сама доставляла грузы на передовую. Её волонтёрская группа стала одним из самых активных объединений в районе: здесь шили маскировочные сети, вязали носки, собирали лекарства и продукты. Женщина лично контролировала каждый этап: от сбора до передачи адресату.

В январе 2026 года она заключила контракт на военную службу и отправилась на СВО. 12 июня завершался её первый контракт, но дончанка уже успела согласовать второй, чтобы остаться с ребятами до конца.

«Знаете, о чем я думаю? Многие уже научились пролистывать новости об СВО так же привычно, как прогноз погоды. Мы живём в иллюзии, что “меня это не касается”. Равнодушие — это тихая иллюзия безопасности. Пожалуйста, не черствейте. Не ждите “своего” горя, чтобы научиться ценить чужой подвиг и чужую боль», — писала Ангелина в своей волонтёрской группе.

Её слова подкреплялись действиями.

«Ангелина была яркой, позитивной девушкой, которая хотела помогать нашей Родине России, помогала гуманитарной помощью нашим соседним отрядам, все мои боевые братья ей благодарны», — рассказал нашему изданию знакомый Ангелины Никита Кушнарёв.

Он отметил, что она пошла на фронт, несмотря на уговоры близких и наличие детей.

«Она была прекрасным, добрым и светлым человеком. Очень много помогала людям», — добавил в разговоре с rostov.aif.ru бывший участник СВО Роман Колычев.

Сто человек на кладбище.

На кладбище в посёлке Октябрьский было очень многолюдно.

«Мы и не помним, чтобы столько людей когда-либо собирались, чтобы с кем-то проститься», — рассказали жители посёлка.

Люди старались держаться, быть стойкими. Десятилетняя дочка заплакала лишь дважды. 16-летний сын старался не показывать слёз. Рядом с детьми был папа, бывший муж погибшей. Приехали из другого региона её сестра и брат с племянниками…

Её волонтёрский клуб продолжает работать. Потому что она успела научить других не быть равнодушными.

Редакция rostov.aif.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Ангелины Подкопаевой.

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