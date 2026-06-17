Депутат и волонтёр трагически погибла на СВО

С 2015 года Ангелина Подкопаева работала в сфере культуры Аксайского района. С 2017 по 2022 год она возглавляла дом культуры посёлка Щепкин. Коллеги вспоминают её как человека, который горел своим делом: под её руководством возрождались забытые ремёсла, проводились праздники донской культуры, открывались новые кружки для детей и взрослых. Она не просто организовывала мероприятия, а создавала пространство, где люди чувствовали себя частью большой семьи.