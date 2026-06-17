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Путин провел в Казани встречу с лидером Филиппин

Фердинанд Маркос — младший впервые посещает Россию с визитом.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим, передает корреспондент ТАСС.

Это первый из множества двусторонних контактов, запланированных у российского лидера на полях саммита РФ — АСЕАН в Казани. Маркос-младший впервые посещает Россию с визитом.

Филиппины в 2026 году возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Путин и Маркос-младший председательствуют на саммите.

Как отмечалось в материалах Кремля, Филиппины — один из важных партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, авторитетный член АСЕАН. Развиваются торгово-экономические отношения и гуманитарные связи Москвы и Манилы. Имеется взаимная заинтересованность в развитии туристических обменов. Для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.