Путин провел в Казани встречу с лидером Филиппин

Как отмечалось в материалах Кремля, Филиппины — один из важных партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, авторитетный член АСЕАН. Развиваются торгово-экономические отношения и гуманитарные связи Москвы и Манилы. Имеется взаимная заинтересованность в развитии туристических обменов. Для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.