В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Парламент Финляндии одобрил поправки в законодательство, отменяющие действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
Решение поддержали 125 депутатов, против выступил 61 парламентарий. Соответствующую инициативу правительство внесло на рассмотрение в апреле текущего года, объяснив этот шаг необходимостью укрепления обороны в «непредсказуемой оперативной обстановке» в рамках интеграции в НАТО.
Теперь страна юридически разрешает размещение на своей территории ядерных зарядов союзников по альянсу — США или Франции. При этом разработка, производство и приобретение собственного ядерного оружия остаются под запретом в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Власти Финляндии заверяют, что не намерены размещать ядерный арсенал на своей территории в мирное время, однако законодательно это ограничение больше не закреплено. Страна уже принимает участие в тренировочных маневрах НАТО по ядерному сдерживанию.
Ранее Москва предупреждала Хельсинки, что теоретическая возможность появления ядерного оружия у российских границ будет в обязательном порядке учитываться при военном планировании.