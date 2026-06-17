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В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Финский парламент отменил действовавший с 1987 года запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Решение принято 125 голосами против 61 в рамках интеграции страны в оборонные структуры НАТО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламент Финляндии одобрил поправки в законодательство, отменяющие действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

Решение поддержали 125 депутатов, против выступил 61 парламентарий. Соответствующую инициативу правительство внесло на рассмотрение в апреле текущего года, объяснив этот шаг необходимостью укрепления обороны в «непредсказуемой оперативной обстановке» в рамках интеграции в НАТО.

Теперь страна юридически разрешает размещение на своей территории ядерных зарядов союзников по альянсу — США или Франции. При этом разработка, производство и приобретение собственного ядерного оружия остаются под запретом в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Власти Финляндии заверяют, что не намерены размещать ядерный арсенал на своей территории в мирное время, однако законодательно это ограничение больше не закреплено. Страна уже принимает участие в тренировочных маневрах НАТО по ядерному сдерживанию.

Ранее Москва предупреждала Хельсинки, что теоретическая возможность появления ядерного оружия у российских границ будет в обязательном порядке учитываться при военном планировании.

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