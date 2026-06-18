Политолог: Урсула фон дер Ляйен не хочет отказываться от власти

По мнению эксперта, фон дер Ляйен хочет добиться максимального контроля средств внутри Европейского Союза. Она аргументирует это тем, что ЕС находится сейчас в непростой ситуации и по этой причине нужно жестко и генерально определять, на что будут тратиться деньги. В Евросоюзе планы по реструктуризации департаментов ЕК рассматриваются как попытка масштабной централизации власти в руках нынешней главы Еврокомиссии.