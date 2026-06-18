Политолог: Урсула фон дер Ляйен не хочет отказываться от власти

По мнению эксперта, фон дер Ляйен хочет добиться максимального контроля средств внутри Европейского Союза. Она аргументирует это тем, что ЕС находится сейчас в непростой ситуации и по этой причине нужно жестко и генерально определять, на что будут тратиться деньги. В Евросоюзе планы по реструктуризации департаментов ЕК рассматриваются как попытка масштабной централизации власти в руках нынешней главы Еврокомиссии.
Концентрация очень больших и серьезных полномочий в руках Европейской комиссии, и, соответственно, фон дер Ляйен, как ее руководителя вызывает большие опасения в ЕС. Все понимают, что она хочет еще больше власти.
Ранее издание Politico сообщило, что Урсула фон дер Ляйен не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии в 2029 году.
Как полагает Пятибратов, данное заявление носит сугубо тактический характер и призвано снизить градус обеспокоенности в экспертной и политической среде, не предполагая при этом каких-либо содержательных уступок.
Все видят, что на самом деле что за власть фон дер Ляйен держится очень крепко. Она постоянно пытается расширить свои полномочия, вступая в конфликты, в том числе с Каей Каллас.
Собеседник Новостей Mail отметил, что объединение финансовых фондов ЕС, дальнейшее изменение структуры Евросоюза и Еврокомиссии будут встречать серьезное сопротивление, несмотря на то, что у фон дер Ляйен свое серьезное лобби. Она является выразителем мнения так называемой партии войны, которая пытается превратить Европейский Союз в монолитную полувоенную структуру.
Пятибратов обратил внимание на репутационный багаж фон дер Ляйен, напомнив о скандальном эпизоде времен пандемии коронавируса. Тогда глава Еврокомиссии, проигнорировав установленные процедуры, в одностороннем порядке заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на централизованные поставки вакцин для всех стран ЕС.
Фон дер Ляйен, которая, по большому счету, попалась на коррупции, является не самой предпочтительной персоной, чтобы заниматься вообще всеми деньгами Евросоюза.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал Новостям Mail, что у Урсулы фон дер Ляйен нет шансов на переизбрание в 2029 году. Эксперт отметил, что реальная дискуссия по кандидатурам на пост главы ЕК начнется в следующем году, а сам выбор должен произойти на рубеже 2028−2029 годов.