Самолет разведки ВВС Великобритании облетает Калининградскую область

Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 10.40 мск и взял курс на восток. Добравшись до литовской Клайпеды, он сделал несколько кругов на Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области.
После этого он поменял траекторию и пролетел в восточном направлении над Литвой вдоль всей границы Калининградской области. Затем он сделал разворот над Каунасом на юго-запад. Через какое-то время самолет-разведчик взял курс строго на запад, чтобы не отдаляться от границы РФ.
В настоящий момент борт двигается по той же траектории над Польшей, по-прежнему вдоль границы РФ.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.