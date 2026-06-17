Самолет разведки ВВС Великобритании облетает Калининградскую область

После этого он поменял траекторию и пролетел в восточном направлении над Литвой вдоль всей границы Калининградской области. Затем он сделал разворот над Каунасом на юго-запад. Через какое-то время самолет-разведчик взял курс строго на запад, чтобы не отдаляться от границы РФ.