Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения. Как сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, стороны «объявили немедленное и окончательное прекращение военных операций на всех фронтах». Ожидается, что подписание меморандума состоится 19 июня в Бюргенштоке. Тогда же, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, будет опубликован и текст соглашения. Кроме этого, как рассказал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в этот же день начнутся переговоры по ядерной тематике и санкциям.