Трамп назвал Моди «жестким торговцем» и «убийцей»

«На самом деле он настолько же жесткий, насколько и убийца… Но он так хорошо выглядит, что застает вас врасплох. Таких людей мало. Все говорят, какой он милый человек, а я отвечаю: он очень жесткий. Он жесткий торговец», — сказал американский лидер.