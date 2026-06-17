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Трамп назвал Моди «жестким торговцем» и «убийцей»

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «убийцей» и «жестким торговцем, похожим на ангела». Лидеры также обсудили подготовку двустороннего торгового соглашения и безопасность судоходства в Персидском заливе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции провел первую за год двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает India Today.

Американский лидер заявил, что Моди «жесткий торговец», в шутку сравнив его с убийцей.

«На самом деле он настолько же жесткий, насколько и убийца… Но он так хорошо выглядит, что застает вас врасплох. Таких людей мало. Все говорят, какой он милый человек, а я отвечаю: он очень жесткий. Он жесткий торговец», — сказал американский лидер.

СМИ отмечают, что еще недавно Трамп критиковал Индию, однако на совместной пресс-конференции сменил риторику на восторженную. Он заявил, что США готовы отправить помощь, если на страну будет совершено нападение.

«Мне кажется, у нас прекрасные отношения (с Индией — ред.)… если бы на них напали, мы пришли бы им на помощь», — сказал Трамп.

Несмотря на подчеркнуто дружескую атмосферу, лидеры обсудили и болезненные вопросы. Моди призвал обеспечить безопасность гражданских судов в Персидском заливе, где в результате недавнего удара США погибли трое индийских моряков. Трамп признал сложность ситуации и пообещал работать над этой проблемой совместно с Дели.

Кроме того, лидеры заявили, что США и Индия вплотную приблизились к подписанию масштабного торгового соглашения, переговоры по которому шли с февраля.

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