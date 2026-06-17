Лавров поинтересовался, каким образом Киев планирует «сделать Крым островом»

«Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть “противоядие”, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо», — заявил Лавров в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.