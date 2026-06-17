«Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть “противоядие”, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо», — заявил Лавров в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше