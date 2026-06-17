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Лавров поинтересовался, каким образом Киев планирует «сделать Крым островом»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о том, что «Крым станет островом скоро». В ответ на это Лавров поинтересовался, каким образом Киев намерен реализовать данное намерение, и рекомендовал Федорову освоиться в должности.

Источник: РИА "Новости"

«Да, он сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть “противоядие”, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо», — заявил Лавров в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

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