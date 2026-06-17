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Трамп прокомментировал запрос Украины на производство ракет для ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Украины на производство ракет для ЗРК Patriot. СМИ ранее обратили внимание на то, что Трамп проигнорировал Зеленского во Франции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Администрация США изучит запрос Киева на предоставление Украине разрешения на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом на саммите G7 во Франции заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, украинская сторона «хотела бы иметь такую возможность».

«Мы рассмотрим это», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Скептическое отношение к подобным планам ранее выразила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Она отметила, что оперативно создать аналог системы ПВО Patriot или ракеты-перехватчики к ней невозможно. Мендель также напомнила о других невыполненных обещаниях Владимира Зеленского, включая создание собственной ядерной программы и выпуск четырех миллионов дронов в год.

Как сообщило швейцарское издание Schweiz heute, ранее Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время встречи глав государств G7, отказавшись поприветствовать его.

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