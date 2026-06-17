Администрация США изучит запрос Киева на предоставление Украине разрешения на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом на саммите G7 во Франции заявил президент США Дональд Трамп.
По словам американского лидера, украинская сторона «хотела бы иметь такую возможность».
«Мы рассмотрим это», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.
Скептическое отношение к подобным планам ранее выразила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Она отметила, что оперативно создать аналог системы ПВО Patriot или ракеты-перехватчики к ней невозможно. Мендель также напомнила о других невыполненных обещаниях Владимира Зеленского, включая создание собственной ядерной программы и выпуск четырех миллионов дронов в год.
Как сообщило швейцарское издание Schweiz heute, ранее Дональд Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского во время встречи глав государств G7, отказавшись поприветствовать его.