Трамп прокомментировал запрос Украины на производство ракет для ЗРК Patriot

Скептическое отношение к подобным планам ранее выразила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Она отметила, что оперативно создать аналог системы ПВО Patriot или ракеты-перехватчики к ней невозможно. Мендель также напомнила о других невыполненных обещаниях Владимира Зеленского, включая создание собственной ядерной программы и выпуск четырех миллионов дронов в год.