Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельцы яхты рассказали об инциденте с фрегатом России в Ла-Манше

Инцидент с предупредительной стрельбой, открытой российским фрегатом «Адмирал Григорович» по курсу британской яхты Bright Future в проливе Ла-Манш, не стоит преувеличивать, заявила владелица яхты Джейн Келви, передает The Guardian.

Источник: РБК

Инцидент с предупредительной стрельбой, открытой российским фрегатом «Адмирал Григорович» по курсу британской яхты Bright Future в проливе Ла-Манш, не стоит преувеличивать, заявила владелица яхты Джейн Келви, передает The Guardian.

По словам 69-летней Джейн Келви, находившейся на борту вместе с супругом, яхта не рассматривала сближение судов как значимый инцидент до момента применения предупредительных выстрелов. Она подчеркнула, что экипаж не заинтересован в эскалации ситуации и не считает произошедшее поводом для серьезного международного резонанса.

«Мы просто не хотим, чтобы это преувеличивали. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась Третья мировая война», — сказала британская пенсионерка.

По словам Келви, российский корабль подал звуковые сигналы, после чего последовали предупредительные выстрелы. Она утверждает, что яхта не находилась в ситуации риска столкновения и выполняла обычный маршрут, следуя установленному курсу.

Вечером 16 июня Минобороны сообщило о предупредительной стрельбе в сторону яхты Bright Future из-за того, что она опасным курсом продолжила идти на сближение после попыток связаться с ней и пуска сигнальных ракет. Ведомство подчеркнуло, что экипаж фрегата действовал в соответствии с Международными правилам предупреждения столкновений судов.

В Минобороны уточнили, что приказ открыть предупредительный огонь по курсу яхты был отдан после того, как дистанция между судами сократилась до 150 м. Сразу после этого яхта сменила курс и начала удаляться от «Адмирала Григоровича», отметили в ведомстве.

По данным Sky News, The Telegraph и Financial Times, британское военное ведомство заявило о расследовании инцидента с российским фрегатом.

По данным источников FT, экипаж британской яхты доложил береговой охране о предупредительном огне с фрегата. Пострадавших и повреждений не было, судно продолжило путь. Позже к яхте направили катер с патрульного корабля HMS Tyne. Британский патруль HMS Mersey в момент инцидента следил за российским кораблем, писала газета.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше