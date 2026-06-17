Владельцы яхты рассказали об инциденте с фрегатом России в Ла-Манше

Инцидент с предупредительной стрельбой, открытой российским фрегатом «Адмирал Григорович» по курсу британской яхты Bright Future в проливе Ла-Манш, не стоит преувеличивать, заявила владелица яхты Джейн Келви, передает The Guardian.
По словам 69-летней Джейн Келви, находившейся на борту вместе с супругом, яхта не рассматривала сближение судов как значимый инцидент до момента применения предупредительных выстрелов. Она подчеркнула, что экипаж не заинтересован в эскалации ситуации и не считает произошедшее поводом для серьезного международного резонанса.
«Мы просто не хотим, чтобы это преувеличивали. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась Третья мировая война», — сказала британская пенсионерка.
По словам Келви, российский корабль подал звуковые сигналы, после чего последовали предупредительные выстрелы. Она утверждает, что яхта не находилась в ситуации риска столкновения и выполняла обычный маршрут, следуя установленному курсу.
Вечером 16 июня Минобороны сообщило о предупредительной стрельбе в сторону яхты Bright Future из-за того, что она опасным курсом продолжила идти на сближение после попыток связаться с ней и пуска сигнальных ракет. Ведомство подчеркнуло, что экипаж фрегата действовал в соответствии с Международными правилам предупреждения столкновений судов.
В Минобороны уточнили, что приказ открыть предупредительный огонь по курсу яхты был отдан после того, как дистанция между судами сократилась до 150 м. Сразу после этого яхта сменила курс и начала удаляться от «Адмирала Григоровича», отметили в ведомстве.
По данным Sky News, The Telegraph и Financial Times, британское военное ведомство заявило о расследовании инцидента с российским фрегатом.
По данным источников FT, экипаж британской яхты доложил береговой охране о предупредительном огне с фрегата. Пострадавших и повреждений не было, судно продолжило путь. Позже к яхте направили катер с патрульного корабля HMS Tyne. Британский патруль HMS Mersey в момент инцидента следил за российским кораблем, писала газета.
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