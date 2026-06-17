Владельцы яхты рассказали об инциденте с фрегатом России в Ла-Манше

В Минобороны уточнили, что приказ открыть предупредительный огонь по курсу яхты был отдан после того, как дистанция между судами сократилась до 150 м. Сразу после этого яхта сменила курс и начала удаляться от «Адмирала Григоровича», отметили в ведомстве.