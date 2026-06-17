Российский дипломат заявил, что Зеленский несколько недель пытался устроить провокацию для Беларуси

Это заявление Мирошник сделал, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на белорусский автобус с детской футбольной командой, которая произошла 17 июня в Брянской области. В результате террористического акта, как определили произошедшее в Следственном комитете России, есть погибшая и восемь пострадавших.