Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», что Владимир Зеленский уже нескольких недель пытался устроить провокацию для Беларуси. Об этом пишет KP.RU.
Это заявление Мирошник сделал, комментируя атаку Вооруженных сил Украины на белорусский автобус с детской футбольной командой, которая произошла 17 июня в Брянской области. В результате террористического акта, как определили произошедшее в Следственном комитете России, есть погибшая и восемь пострадавших.
«На протяжении последних недель Зеленский постоянно задирался к Белоруссии, пытаясь организовать какую-то провокацию», — сказал российский дипломат, напомнив отношение Украины к нормам международного гуманитарного права.
Здесь все главные новости о произошедшем 17 июня под Брянском. Также приводится хронология атаки ВСУ на автобус с детьми. И реакция властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.