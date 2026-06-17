Хинштейн опроверг сообщения об указе о самообороне курских предприятий

Глава Курской области Александр Хинштейн опроверг информацию о якобы подписанном им документе, перекладывающем на руководителей региональных предприятий материальную ответственность за ущерб от атак беспилотников. Об этом губернатор сообщил в своем канале в «Максе».
«Внимание, фейк! На электронные почты курских предприятий пошла рассылка писем с якобы подписанным мной сегодня постановлением, которое возлагает на руководителей хозяйствующих субъектов персональную и финансовую ответственность за последствия атак вражеских беспилотников, а также обязывает создавать собственные вооруженные подразделения», — написал Хинштейн.
Губернатор отметил, что такой документ в официальной базе данных не зарегистрирован. При этом, по его словам, фальшивка сфабрикована неплохо — шрифт, формат и реквизиты похожи на официальный документооборот.
Глава региона назвал фейк «очередными попытками ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины. — РБК) посеять панику в приграничье», а также призвал жителей не реагировать на происки диверсантов и использовать информацию только из официальных источников.
5 июня украинский беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. В результате пострадали трое мужчин в возрасте 68, 61 и 30 лет. Позже один из трех пострадавших при атаке ВСУ скончался в больнице.
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