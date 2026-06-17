Европарламент потребовал ввести санкции против властей Грузии

Как говорится в отчете Европарламента, власти Грузии критикуются за аресты демонстрантов и инакомыслящих, избиение и пытки участников демонстраций, ограничение работы СМИ и НКО, нарушение прав меньшинств, использование Административного и Уголовного кодексов как «репрессивного инструмента» и применение к демонстрантам «чрезмерной силы», в том числе возможное использование «химического оружия». Речь идет о разгоне антиправительственных манифестаций и митингов в 2004—2025 годах. За принятие отчета проголосовали 436 парламентариев, против — 145.