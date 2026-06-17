Трамп неожиданно предложил России и Китаю сделку

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой заключения нового масштабного соглашения между США, Россией и Китаем, направленного на сокращение ядерных потенциалов. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в ходе саммита «Группы семи» во Франции.
«Нам следует заключить соглашение о денуклеаризации — это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно, нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно, честно говоря», — заявил Дональд Трамп.
По словам президента США, Китай в настоящее время демонстрирует стремительные темпы наращивания ядерного арсенала и через пять лет может выйти на паритет с двумя другими крупнейшими ядерными державами. Трамп отметил, что Вашингтон обладает самым внушительным запасом ядерного оружия в мире, Россия занимает вторую строчку, однако нынешняя гонка вооружений является деструктивной.
Глава Белого дома также добавил, что готовность к диалогу по этому вопросу проявляют не все участники потенциального договора. «Если бы мы могли заключить соглашение о денуклеаризации, я был бы в восторге. И одна из этих двух сторон очень хочет этого. Скажу вам: вторая сторона не так уж этого хочет, а вам нужны обе», — резюмировал Трамп, не уточнив при этом, кого именно из своих оппонентов он считает менее заинтересованным в ядерном разоружении.