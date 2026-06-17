Трамп неожиданно предложил России и Китаю сделку

Глава Белого дома также добавил, что готовность к диалогу по этому вопросу проявляют не все участники потенциального договора. «Если бы мы могли заключить соглашение о денуклеаризации, я был бы в восторге. И одна из этих двух сторон очень хочет этого. Скажу вам: вторая сторона не так уж этого хочет, а вам нужны обе», — резюмировал Трамп, не уточнив при этом, кого именно из своих оппонентов он считает менее заинтересованным в ядерном разоружении.